Штурми в лоб не вийшли. У Нацгвардії розповіли про зміну тактики РФ у районі Покровська

Російські окупанти два місяці намагалися в лоб атакувати Покровськ і зазнали великих втрат. Зараз ворог починає змінювати тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пресслужби 14 бригади Нацгвардії України "Червона Калина" Миколи Коваля в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія в районі Покровська відправляє своїх солдатів "на утилізацію" цілодобово. Українські захисники відбивають десятки штурмів, знищуючи окупантів.

"Це тільки наша бригада. Якщо взяти всіх разом, то кожного дня колосальних втрат вони зазнають. Їх це не зупиняє. Ці втрати вони можуть відновлювати. І щойно група заходить, ми її знищуємо, відбиваємо штурм. За нею відразу ж інша заходить група", - уточнив Коваль.

Він зазначив, що росіяни намагаються всіма можливими способами зайти в Покровськ.

"Вони протягом двох місяців йшли тільки в лоб і зазнали великих втрат. Тепер зрозуміли, що в них не виходить, і починають або з лівого, або з правого флангу - намагаються прорвати нашу оборону. Як ви бачите, ми максимально стримуємо ворога, адже Покровськ стратегічно важливе місто", - розповів Коваль.