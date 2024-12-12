Штурмы в лоб не получились. В Нацгвардии рассказали о смене тактики РФ в районе Покровска

Российские оккупанты два месяца пытались в лоб атаковать Покровск и понесли большие потери. Сейчас враг начинает менять тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы 14 бригады Нацгвардии Украины "Червона Калина" Николая Коваля в эфире телемарафона.

По его словам, Россия в районе Покровска отправляет своих солдат "на утилизацию" круглосуточно. Украинские защитники отбивают десятки штурмов, уничтожая оккупантов.

"Это только наша бригада. Если взять всех вместе, то каждый день колоссальные потери они несут. Их это не останавливает. Эти потери они могут восстанавливать. И как только группа заходит, мы ее уничтожаем, отбиваем штурм. За ней сразу же другая заходит группа", - уточнил Коваль.

Он отметил, что россияне пытаются всеми возможными способами зайти в Покровск.

"Они в течение двух месяцев шли только в лоб и понесли большие потери. Теперь поняли, что у них не получается, и начинают либо с левого, либо с правого фланга - пытаются прорвать нашу оборону. Как вы видите, мы максимально сдерживаем врага, ведь Покровск стратегически важный город", - рассказал Коваль.