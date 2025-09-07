Штурми, диверсії та битва у Чорному морі: ГУР показало відео унікальних бойових операцій

На відео показано кадри спецоперацій, які знімали самі бійці ГУР. Зокрема, штурмові операції, підняття прапора України на звільнених землях. А також епізоди великої битви на Чорному морі, роботу диверсантів у ворожому тилу.

Розвідники показали операції з далекобійними ударами по ворогу та роботу бойових катерів.

"Непересічні задачі, особливі радощі, належне визнання - робота розвідника - найкраща в світі", - підписано відео.