Штурми, диверсії та битва у Чорному морі: ГУР показало відео унікальних бойових операцій

Українські військові показали унікальні кадри спецоперації у різних точках фронту до Дня військової розвідки.
Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковане у Telegram.
На відео показано кадри спецоперацій, які знімали самі бійці ГУР. Зокрема, штурмові операції, підняття прапора України на звільнених землях. А також епізоди великої битви на Чорному морі, роботу диверсантів у ворожому тилу.
Розвідники показали операції з далекобійними ударами по ворогу та роботу бойових катерів.
"Непересічні задачі, особливі радощі, належне визнання - робота розвідника - найкраща в світі", - підписано відео.
Раніше ми писали про те, що українські розвідники не дали російським окупантам прорватися до Дніпропетровщини. На опублікованому відео видно, що захисники розбомбили ворожі укриття.