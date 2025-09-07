UA

Штурми, диверсії та битва у Чорному морі: ГУР показало відео унікальних бойових операцій

Ілюстративне фото: ГУР показало відео унікальних бойових операцій (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові показали унікальні кадри спецоперації у різних точках фронту до Дня військової розвідки.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковане у Telegram.

На відео показано кадри спецоперацій, які знімали самі бійці ГУР. Зокрема, штурмові операції, підняття прапора України на звільнених землях. А також епізоди великої битви на Чорному морі, роботу диверсантів у ворожому тилу.

Розвідники показали операції з далекобійними ударами по ворогу та роботу бойових катерів.

"Непересічні задачі, особливі радощі, належне визнання - робота розвідника - найкраща в світі", - підписано відео.

Раніше ми писали про те, що українські розвідники не дали російським окупантам прорватися до Дніпропетровщини. На опублікованому відео видно, що захисники розбомбили ворожі укриття.

