Штурмы, диверсии и битва в Черном море: ГУР показало видео уникальных боевых операций

Иллюстративное фото: ГУР показало видео уникальных боевых операций (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные показали уникальные кадры спецоперации в разных точках фронта ко Дню военной разведки.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram.

На видео показаны кадры спецопераций, которые снимали сами бойцы ГУР. В частности, штурмовые операции, поднятие флага Украины на освобожденных землях. А также эпизоды большой битвы на Черном море, работу диверсантов во вражеском тылу.

Разведчики показали операции с дальнобойными ударами по врагу и работу боевых катеров.

"Незаурядные задачи, особые радости, должное признание - работа разведчика - лучшая в мире", - подписано видео.

 

Ранее мы писали о том, что украинские разведчики не дали российским оккупантам прорваться в Днепропетровскую область. На опубликованном видео видно, что защитники разбомбили вражеские укрытия.

