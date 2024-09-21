Штурм тривав цілу добу. Десантники показали, як відбивали масовану атаку РФ

"Вчорашній ранок у зоні відповідальності 46-ї бригади видався надзвичайно "гарячим". Російські окупанти вдалися до чергового масованого штурму, який з різною інтенсивністю тривав упродовж усієї доби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають десантники, під акомпанемент КАБів ворог атакував танками, БТР, БМП.

"Загалом зафіксовано 24 спроби прориву, в який з різних напрямків росіяни кинули 52 одиниці техніки. Десантники 46-ї бригади "палко зустріли гостей" вогнем артилерії та FPV-дронами, залучили танкову роту й штурмові групи для зачищення піхоти противника в укриттях", - додали у ДШВ ЗСУ.

Втрати РФ після довготривалого штурму

Українським військовим вдалось знищити по вісім танків і БМП, чотири БТР, по одному МТЛБ і мото, пошкоджено чотири БМП.

"Вціліла техніка встигла вчасно забратися до своїх. Безповоротні й санітарні втрати особового складу становили 72 окупанти", - розповіли десантники.