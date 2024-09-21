Штурм тривав цілу добу. Десантники показали, як відбивали масовану атаку РФ

Українські десантники відбили масований штурм окупантів на фронті. Він тривав цілу добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Вчорашній ранок у зоні відповідальності 46-ї бригади видався надзвичайно "гарячим". Російські окупанти вдалися до чергового масованого штурму, який з різною інтенсивністю тривав упродовж усієї доби", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають десантники, під акомпанемент КАБів ворог атакував танками, БТР, БМП.
"Загалом зафіксовано 24 спроби прориву, в який з різних напрямків росіяни кинули 52 одиниці техніки. Десантники 46-ї бригади "палко зустріли гостей" вогнем артилерії та FPV-дронами, залучили танкову роту й штурмові групи для зачищення піхоти противника в укриттях", - додали у ДШВ ЗСУ.
Українським військовим вдалось знищити по вісім танків і БМП, чотири БТР, по одному МТЛБ і мото, пошкоджено чотири БМП.
"Вціліла техніка встигла вчасно забратися до своїх. Безповоротні й санітарні втрати особового складу становили 72 окупанти", - розповіли десантники.
За 20 вересня ЗСУ ліквідували 1440 російських військових. Крім того, ЗСУ знищили десятки танків, дронів та артилерійських систем противника.
Додамо, що за другий тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8540 російських військових. Також вдалося "відмінусувати" літак, 305 артсистем та 370 дронів.
Водночас, за даними президента Володимира Зеленського, за минулий тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів та майже 300 дронів. Також окупанти запустили близько 30 ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.