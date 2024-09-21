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ЗСУ знищили 1440 окупантів, десятки танків, дронів та артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 21 вересня 2024 07:40
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ЗСУ знищили 1440 окупантів, десятки танків, дронів та артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, 20 вересня, втрати Росії у війні проти України склали 1440 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили десятки танків, дронів та артилерійських систем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 21 вересня, втрати Росії складають:

  • особового складу - близько 640 920 (+1440) осіб;
  • танків - 8746 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 170 (+38) од.;
  • артилерійських систем - 18 270 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1193 (+4) од.;
  • засоби ППО - 949 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 561 (+92) од.;
  • крилаті ракети - 2593 од.;
  • кораблі /катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 966 (+68) од.;
  • спеціальна техніка - 3125 (+10) од.

ЗСУ знищили 1440 окупантів, десятки танків, дронів та артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Нагадаємо, станом на 22:00, 20 вересня, військові зафіксували на фронті від початку доби 190 боїв. Майже половина з них відбулися на Покровському та Курахівському напрямках.

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