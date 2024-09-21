Штурм длился целые сутки. Десантники показали, как отбивали массированную атаку РФ

"Вчерашнее утро в зоне ответственности 46-й бригады выдалось чрезвычайно "горячим". Российские оккупанты прибегли к очередному массированному штурму, который с разной интенсивностью длился на протяжении всех суток", - говорится в сообщении.

Как отмечают десантники, под аккомпанемент КАБов враг атаковал танками, БТР, БМП.

"В общей сложности зафиксировано 24 попытки прорыва, в который по разным направлениям россияне бросили 52 единицы техники. Десантники 46-й бригады "горячо встретили гостей" огнем артиллерии и FPV-дронами, привлекли танковую роту и штурмовые группы для зачистки пехоты противника в укрытиях", - добавили в ДШВ ВСУ.

Потери РФ после длительного штурма

Украинским военным удалось уничтожить по восемь танков и БМП, четыре БТР, по одному МТЛБ и мото, повреждено четыре БМП.

"Уцелевшая техника успела вовремя убраться к своим. Безвозвратные и санитарные потери личного состава составляли 72 оккупанта", - рассказали десантники.