Штурм Северодонецка, погибшие и 60 разрушенных домов: ситуация в Луганской области

Он отметил, что во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв, а потому опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше.

"Ситуация крайне обострена. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четверо местных жителей госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Это была тяжелая эпоха для города - авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", повреждены 22 дома. В Северодонецке обстановка еще более тяжелая - враг ведет штурм. Бои продолжаются и до сих пор. Годовщину города жители, которые еще остались, встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах", - пишет Гайдай.

По его словам, разрушены дома в таких городах: Северодонецк - 13 домов, Горное - 11, Тошковка - семь, Врубовка - шесть, Ныркове - два.

Вместе с тем, в районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

За минувшие сутки на фронте отбито семь атак оккупантов, уничтожено один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

Как стало известно, в Луганской области российские оккупанты уничтожили более 17 тысяч гектаров леса. Сумма ущерба окружающей среде превышает 38,3 млрд гривен.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), захват Северодонецка позволит Москве заявить, что она полностью захватила Луганскую область. Однако это не принесет России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

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