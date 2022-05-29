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Россия нанесла ущерб окружающей среде Луганской области на десятки миллиардов

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Луганская область, Воскресенье 29 мая 2022 07:08
Россия нанесла ущерб окружающей среде Луганской области на десятки миллиардов Фото: РФ нанесла ущерб окружающей среде Луганской области на десятки миллиардов (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Артур Родивилов

В Луганской области российские оккупанты уничтожили более 17 тысяч гектаров леса. Сумма ущерба окружающей среде превышает 38,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции.

Отмечается, что в результате пожаров получили повреждения территории природно-заповедного фонда Национальный природный парк "Кременские леса", Гидрологический заказник местного значения "Кременские каптажи" и часть Луганского природного заповедника "Трехизбенская степь".

"Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий выявили масштабные лесные пожары в Луганской области и произвели расчет ущерба, который составляет 38,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Ранее мы уже сообщали, что оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном.

Из-за действий российских оккупантов на Кинбурнской косе возникли масштабные пожары.

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