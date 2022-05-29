Штурм Сєвєродонецька, загиблі та 60 зруйнованих будинків: ситуація в Луганській області

Він зазначив, що під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв, а тому спираючись на щоденно зростаючу кількість пошкодженого житла, загиблих може бути більше.

"Ситуація вкрай загострена. Так, 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Це була тяжка доба для міста - авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. В Сєвєродонецьку обстановка ще більш важка - ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах", - пише Гайдай.

За його словами, зруйновано будинки у таких містах: Сєвєродонецьк - 13 будинків, Гірське - 11, Тошківка - сім, Врубівка - шість, Ниркове - два.

Разом з тим, в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

За минулу добу на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА типу "Орлан-10".

Як стало відомого, в Луганській області російські окупанти знищили понад 17 тисяч гектарів лісу. Сума збитку навколишньому середовищу перевищує 38,3 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.

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