Россия легкомысленно тратит боевую мощь на захват Северодонецка, - ISW

Захват Северодонецка позволит Москве заявить, что она полностью захватила Луганскую область. Однако это не принесет России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Северодонецк важен для оккупантов на этом этапе войны прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами.

"Они платят за свой нынешний тактический успех на Донбассе цену, не соответствующую какой-либо реальной выгоде после взятия города. Москва привлекла силы, технику и материальную часть по всем другим направлениям для достижения этой единственной цели", - говорится в сообщении.

ISW отмечает, что Москва "легкомысленно тратит боевую мощь на взятие города".

Отмечается, что украинские военные терпят серьезные потери в битве за Северодонецк и столкнулись с самым серьезным вызовом со времени блокады "Азовстали" в Мариуполе, и вполне могут понести серьезное тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения Северодонецка, хотя такой результат никак не гарантирован.

Захват Северодонецка может помочь в завоевании остальной части Донецкой области только в том случае, если даст россиянам импульс для построения последовательных операций, но битва за Северодонецк, скорее всего, будет предотвращать продолжение крупномасштабных российских наступательных операций.

Россияне сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил для взятия Северодонецка, чем украинцы, формируя "градиент истощения" в целом в пользу Киева. Украинцы также продолжают получать припасы и технику от своих союзников, как бы медленным и ограниченным ни был этот поток.

Ранее глава Чечни Кадыров объявил о полной блокировке "российскими добровольцами" бойцов ВСУ в черте города. По его словам, путей отхода из Северодонецка для украинских защитников якобы не осталось.

В свою очередь в Офисе президента опровергли сообщения из РФ. В данный момент об окружении Северодонецка речь уже не идет, поскольку российские войска подверглись контратакам и артиллерийским ударам ВСУ.

Город находится под украинским флагом.

К слову, российская военная группировка потерпела надлом на Бахмутском направлении.

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