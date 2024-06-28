Штурм на новому напрямку у Харківській області - частина задуму РФ: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ досліджують українську оборону в цьому районі і що напад, ймовірно, є частиною російських зусиль створити оперативну неоднозначність уздовж міжнародної прикордонної зони на північному сході України.

"Ця оперативна неоднозначність є частиною зусиль Росії щодо подальшого фіксування та розтягування українських сил уздовж більш широкого фронту на півночі Харківської області", - зазначили в ISW.

27 червня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські та українські війська продовжували бої поблизу Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

26 червня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська атакували:

на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки, Стельмахівки, Піщаного та Берестового;

на захід від Сватового біля Андріївки;

на південний захід від Сватового біля Макіївки, Копанки, Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і Торського.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 червня, показують, що російські війська просунулися на східну околицю Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

27 червня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Повідомляється, що 27 червня російські війська просунулися поблизу Торецька, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російські війська вели наступальні дії:

на північний схід від Сіверська в районі Дачного;

на схід від Торецька біля Шумів, Дружби та Північного;

на південний схід від Торецька біля Залізного;

на південь від Торецька поблизу Нью-Йорка.

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 27 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 червня, показують, що російські сили просунулися на південь від Яснобродівки (на захід від Авдіївки).

Російський блогер заявив, що інформація про те, що російські війська увійшли до Воздвиженки (на північний захід від Авдіївки), не є достовірною і що російські сили ще не просунулися до населеного пункту.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний захід від Авдіївки в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Сокіла;

на захід від Авдіївки біля Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 червня, показують, що підрозділи російської 39-ї мотострілецької бригади (68-й армійський корпус [АК], Східний військовий округ) [EMD]) нещодавно просунувся на південь від Костянтинівки (на південний захід від Донецька).

26 і 27 червня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки.

27 червня тривали позиційні бойові дії в районі кордону Донецької і Запорізької областей.

"Південна вісь"

26 і 27 червня російські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області поблизу Роботиного і Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) і на північний схід від Вербового (на схід від Роботиного), але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

26 і 27 червня російські війська продовжували наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок і Антонівського мосту на північ від Олешків, але підтверджених змін на лінії фронту не було.