Штурм на новом направлении в Харьковской области - часть замысла РФ: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российский военный блогер утверждал, что войска РФ исследуют украинскую оборону в этом районе и что нападение, вероятно, является частью российских усилий по созданию оперативной неоднозначности вдоль международной приграничной зоны на северо-востоке Украины.

"Эта оперативная неоднозначность является частью усилий России по дальнейшему фиксированию и растягиванию украинских сил вдоль более широкого фронта на севере Харьковской области", - отметили в ISW.

27 июня бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российские и украинские войска продолжали бои вблизи Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

26 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские войска атаковали:

юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Стельмаховки, Песчаного и Берестового;

к западу от Сватово возле Андреевки;

юго-западнее Сватово возле Макеевки, Копанки, Невского;

к западу от Кременной возле Тернов и Торского.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись близ Северска на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что российские войска продвинулись на восточную окраину Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

27 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Сообщается, что 27 июня российские войска продвинулись поблизости от Торецка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские войска вели наступательные действия:

северо-восточнее Северского в районе Дачного;

восточнее Торецка возле Шумов, Дружбы и Северного;

юго-восточнее Торецка у Железного;

к югу от Торецка вблизи Нью-Йорка.

Российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 27 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что российские силы продвинулись к югу от Яснобродовки (к западу от Авдеевки).

Российский блогер заявил, что информация о том, что российские войска вошли в Воздвиженку (к северо-западу от Авдеевки), недостоверна и что российские силы еще не продвинулись в населенный пункт.

Российские войска продолжали наступательные действия:

северо-западнее Авдеевки в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Сокола;

к западу от Авдеевки возле Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки близ Невельского.

Российские силы недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что подразделения российской 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус [АК], Восточный военный округ) [EMD] недавно продвинулся к югу от Константиновки (юго-западнее Донецка).

26 и 27 июня российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки и Константиновки.

27 июня продолжались позиционные боевые действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

26 и 27 июня российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области вблизи Работино и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино) и к северо-востоку от Вербового (восточнее Работино), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

26 и 27 июня российские войска продолжали наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок и Антоновского моста севернее Олешки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.