ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Українські захисники витіснили окупантів з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр. При цьому не виключаємо, що окупанти будуть знову намагатись захопити втрачені позиції", - сказав Волошин.

За його словами, росіяни пролізли у Часів Яр невеликими групами й намагаються весь час штурмувати та закріпитися у місті. Сили оборони з усіх можливостей протидіють цим спробам.

Речник розповів, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1223 мінометних і артилерійських обстрілів.

Лише в районі Часового Яру було зафіксовано 246 обстрілів. При цьому більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину міста.

"Загалом на тому напрямку було проведено 31 ворожий штурм, два з яких на Часів Яр. Ворожа авіація по напрямку завдала 15 авіаудари скинувши 17 КАБів. Два авіаудари прийшлися на Часів Яр", - додав Волошин.

Він зазначив, що ворожа армія артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе та ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами.

Також, як розповів речник, за добу на Часовоярівському напрямку ЗСУ знищили 85 окупантів, ще 82 загарбники отримали поранення.