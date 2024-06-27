ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"
Українські війська витіснили російських окупантів з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Українські захисники витіснили окупантів з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр. При цьому не виключаємо, що окупанти будуть знову намагатись захопити втрачені позиції", - сказав Волошин.
За його словами, росіяни пролізли у Часів Яр невеликими групами й намагаються весь час штурмувати та закріпитися у місті. Сили оборони з усіх можливостей протидіють цим спробам.
Речник розповів, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1223 мінометних і артилерійських обстрілів.
Лише в районі Часового Яру було зафіксовано 246 обстрілів. При цьому більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину міста.
"Загалом на тому напрямку було проведено 31 ворожий штурм, два з яких на Часів Яр. Ворожа авіація по напрямку завдала 15 авіаудари скинувши 17 КАБів. Два авіаудари прийшлися на Часів Яр", - додав Волошин.
Він зазначив, що ворожа армія артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе та ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами.
Також, як розповів речник, за добу на Часовоярівському напрямку ЗСУ знищили 85 окупантів, ще 82 загарбники отримали поранення.
Ситуація на фронті 27 червня
За останніми даними Генштабу, від початку доби кількість боєзіткнень на фронті зросла до 87. Найбільше боїв відбулось на Торецькому напрямку.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські бійці стримують ворога на багатьох напрямках. Втім росіянам вдалось трохи просунутись поблизу Куп'янська.
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