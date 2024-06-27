ДРГ РФ намагалася прорватися до Харківської області, розпочався бій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Вчора (26 червня, - ред) ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, у Харківській області", - сказав він.

Це, за словами спікера, фактично діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав'язався стрілецький бій.

"Цьому також передували і обстріли, які застосовував ворог з інших засобів ураження, щоб завдавати вогонь по наших захисниках, але, на щастя, цю атаку прикордонниками відбито. На місце відправлявся протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість. Тому маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав Демченко.

Він додав, що у Сумській області кількість ДРГ за останній період зменшилася, по Харківській області первний час такої активності не проглядалось.

"Але бачимо, що ворог все рівно може продовжувати свою диверсійну діяльність на будь-якому напрямку", - констатував Демченко.