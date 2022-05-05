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Штурм продолжается. Появилось видео с "Азовстали" в Мариуполе

Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" продолжаются тяжелые бои. В Сети опубликовали видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗОВ-Мариуполь.

Уже третий день армия РФ находится непосредственно на территории "Азовстали". Сейчас там продолжаются бои. Оборону держит полк "Азов", морпехи, пограничники и другие украинские военные.

"Штурм "Азовстали" продолжается! Защитники под плотным огнем держат оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", - сообщили в полку "Азов".

Напомним, командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Разговор в основном касался эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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