Штурм триває. З'явилося відео з "Азовсталі" в Маріуполі

У Маріуполі на заводі "Азовсталь" тривають важкі бої. У мережі опублікували відео з місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АЗОВ - Маріуполь.
Уже третій день армія РФ перебуває безпосередньо на території "Азовсталі". Нині там продовжуються бої. Оборону тримає полк "Азов".
"Штурм "Азовсталі" триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту", - повідомили в полку "Азов".
Нагадаємо, командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, у якому повідомив, що війська РФ уже другий день перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там ведуться важкі бої.
Відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішом. Розмова переважно стосувалася евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.