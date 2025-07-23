Штурм, полонені й зачистка: ГУР опублікувало кадри операції підрозділу “Шаманбат”

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Водночас раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо актуальної ситуації на всіх напрямках фронту та показав карти, де видно, як розгортаються бойові дії.

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