Штурм, пленные и зачистка: ГУР опубликовало кадры операции подразделения "Шаманбат"

"Благодаря решительным действиям спецназовцев подразделения "Шаманбат" ГУР МО Украины удалось пополнить обменный фонд четырьмя россиянами, которых обменяют на украинских защитников", - пояснили в разведке.

Разведчики также обнародовали архивное видео с кадрами боя и зачистки позиций. На видео можно увидеть динамичный стрелковый бой с вражеской штурмовой группой.

"Остальным оккупантам, которые вступили в бой с "шаманбатовцами", повезло меньше - трое московитов "получили билеты на концерт Кобзона", - добавили в ГУР.