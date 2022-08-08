"Штурм" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Динамо" – "Штурм" состоится в австрийском Граце 9 августа. Начало поединка в 21:30. Победитель пары пройдет в плей-офф квалификации – финальный этап борьбы за путевки в групповой этап турнира.

Британская контора William Hill определила вице-чемпиона Австрии фаворитом ответного матча. На победу Штурма принимают ставки с коэффициентом 2,37. Второй по вероятности идет ничья с баллом 3,10. На победу "Динамо" установили кэф 3,20.

Любители острых ощущений с верой в счастливый конец могут заложиться на волевую победу "бело-синих". Коэффициент на победу команды Мирчи Луческу после пропущенного гола – 15,00.

В свою очередь австрийцы из Bwin тоже верят в соотечественников. Вероятность победы "Штурма" оценили баллом 2,30. На победу "Динамо" принимают ставки с коэффициентом 3,10. В ничью не слишком верят – кэф 3,25.

Если ставить на точный счет, привлекательными выглядят предложения на результаты, устраивающие украинский гранд. В частности, на боевую ничью 1:1 выставили коэффициент 6,50, а минимальная победа "динамовцев" (1:0) увеличит выигрыш в 8,5 раза.

Посреди прошлой недели "Динамо" минимально одолело "Штурм" из Граца в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Единственный мяч во встрече оформил Александр Караваев.