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"Штурм" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Австрия, Понедельник 08 августа 2022 12:28
"Штурм" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Динамо" одержало минимальную победу в первом матче (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция второго поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между австрийским "Штурмом" и киевским "Динамо" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Штурм" – "Динамо" состоится в австрийском Граце 9 августа. Начало поединка в 21:30. Победитель пары пройдет в плей-офф квалификации – финальный этап борьбы за путевки в групповой этап турнира.

В цифровом вещании T2 в этот раз домашний матч "бело-синих" будут транслировать. Эфир запланирован на телеканале 2+2. Правда, по решению правообладателя трансляция там будет идти с 15-минутной задержкой.

В свою очередь Setanta Sports покажет поединок в прямом эфире и на собственной OTT-платформе setantasports.com. Вещание телеканала на время матча будет заблокировано на платформе MEGOGO, но останется в доступе у других операторов.

Ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии австрийского и украинского грандов. Теперь фаворитом стал "Штурм", а вероятность ничьей и победы "Динамо" примерно одинакова.

К слову, на прошлой неделе "Динамо" с голом Караваева обыграло "Штурм" в польской Лодзи.

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