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"Штурм" – "Динамо": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Динамо" тріумфувало в першій зустрічі команд (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 "Штурм" із австрійського Граца прийме київське "Динамо".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Штурм" – "Динамо" відбудеться в австрійському Граці 9 серпня. Початок поєдинку о 21:30. Переможець пари пройде в плей-офф кваліфікації – фінальний етап боротьби за путівки в груповий етап турніру.

Британська контора William Hill визначила віце-чемпіона Австрії фаворитом матчу-відповіді. На перемогу "Штурма" приймають ставки з коефіцієнтом 2,37. Другою за імовірністю іде нічия з балом 3,10. На перемогу ж "Динамо" встановили кеф 3,20.

Любителі гострих відчуттів із вірою у щасливий кінець можуть закластися на вольову перемогу "біло-синіх". Коефіцієнт на звитягу команди Мірчі Луческу після пропущеного гола – 15,00.

Натомість австрійці з Bwin теж вірять у співвітчизників. Імовірність перемоги "Штурма" оцінили балом 2,30. На перемогу "Динамо" приймають ставки з коефіцієнтом 3,10. У нічию не надто вірять – кеф 3,25.

Якщо ставити на точний рахунок, то привабливими виглядають пропозиції на результати, що влаштовують український гранд. Зокрема, на бойову нічию 1:1 виставили коефіцієнт 6,50, а мінімальна перемога "динамівців" (1:0) збільшить виграш у 8,5 разів.

Посеред минулого тижня "Динамо" мінімально здолало "Штурм" із Граца в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Єдиний м'яч у зустрічі оформив Олександр Караваєв.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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