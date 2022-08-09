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"Штурм" – "Динамо": анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" прибыло в Австрию с домашней победой (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 киевское "Динамо" будет гостить у австрийского "Штурма" из Граца.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Штурм" – "Динамо"

9 августа, 21:30, Грац, "Меркур-Арена", трансляция на Setanta Sports, 2+2 и setantasports.com

Украинский гранд подошел к очередному экзамену этим летом. Подопечные Мирчи Луческу прилетели в Австрию, чтобы сделать последний шаг в финал квалификации. Там уже одной ногой лиссабонская "Бенфика", разгромившая "Мидтьюлланн" (4:1), а вот "Штурм" еще надеется поставить подножку "Динамо".

Парадокс, но выездной ответный матч может оказаться для "бело-синих" более легким испытанием. После поединка в Лодзи Die Schwoazn перестали быть загадкой для "Динамо". Хитрый наставник киевлян, очевидно, уже подыскал противоядие для окончательной нейтрализации сильных сторон "Штурма".

После поражения на польской земле вице-чемпион Австрии не смог улучшить настроение победой на внутренней арене. Ребята Кристиана Ильцера приехали в Рид за тремя очками и быстро забили в полурезервном сочетании. А с 62-й минуты они еще и играли в большинстве, но умудрились завершить ничьей 1:1.

Конечно, на "Динамо" австрийцы выйдут сверхмотивированными. Но и "бело-синих" дополнительно настраивать на матч такого уровня не нужно. Тем более, ход второго поединка будет удобнее представителю Украины, ведь счет заставит "Штурм" идти вперед, играть первым номером и обнажать тылы.

Дисквалифицированные:

Травмированные: Гайрхофер, Китеишвили, Янчер – Кулач, Супряга

Под вопросом: Цыганков ("Динамо")

Ориентировочные составы на матч "Штурм" – "Динамо"

"Штурм": Зибенхандль – Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте – Хирлендер, Горенц Станкович, Прасс – Хорват – Саркария, Хойлунн

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Скорее всего, второй матч в противостоянии "Штурма" и "Динамо" будет равным с минимумом действительно опасных моментов. Забить могут обе команды, но фестиваля голов ожидать не следует. Вполне вероятным итогом поединка в Граце смотрится боевая ничья. Поклонникам "бело-синих" этот вариант подходит.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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