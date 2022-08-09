"Штурм" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

"Штурм" – "Динамо"

9 серпня, 21:30, Грац, "Меркур-Арена", трансляція на Setanta Sports, 2+2 та setantasports.com

Український гранд підійшов до чергового іспиту цього літа. Підопічні Мірчі Луческу прилетіли до Австрії, щоб зробити останній крок у фінал кваліфікації. Там вже однією ногою лісабонська "Бенфіка", яка розгромила "Мідтьюлланн" (4:1), а ось "Штурм" ще сподівається поставити підніжку "Динамо".

Парадокс, але виїзний матч-відповідь може виявитися для "біло-синіх" легшим випробуванням. Після двобою у Лодзі Die Schwoazn перестали бути загадкою для "Динамо". Хитрий керманич киян, вочевидь, уже підшукав протиотруту для остаточної нейтралізації сильних сторін "Штурма".

Після поразки на польській землі віце-чемпіон Австрії не зміг покращити настрій звитягою на внутрішній арені. Хлопці Крістіана Ільцера приїхали в Рід за перемогою і швидко забили в напіврезервному складі. А з 62-ї хвилини вони ще й грали в більшості, але примудрилися завершити нічиєю 1:1.

Звісно, на "Динамо" австрійці вийдуть надвмотивованими. Але й "біло-синіх" додатково налаштовувати на матч такого рівня не треба. Тим більше, хід другого поєдинку буде зручнішим для представника України, адже рахунок змусить "Штурм" іти вперед, грати першим номером і оголювати тили.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Гайргофер, Кітеїшвілі, Янчер – Кулач, Супряга

Під питанням: Циганков ("Динамо")

Орієнтовні склади на матч "Штурм" – "Динамо"

"Штурм": Зібенгандль – Газібеговіч, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Гірлендер, Горенц Станковіч, Прасс – Хорват – Саркарія, Гойлунд

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бєсєдін

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Найімовірніше, другий матч у протистоянні "Штурма" та "Динамо" буде рівним із мінімумом справді небезпечних моментів. Забити можуть обидві команди, але голепаду очікувати не слід. Цілком вірогідним підсумком поєдинку в Граці виглядає бойова нічия. Шанувальникам "біло-синіх" цей варіант підходить.