Штурм через Днепр? Оккупанты хотят захватить плацдарм в Херсонской области, - ВСУ

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть информация о том, что противник пытается сосредоточить определенное количество сил и средств, но не для форсирования водных помех, потому что их будет недостаточно, а для того чтобы проводить так называемые разведывательно-поисковые действия или попытки форсировать небольшими десантными группами и захватить определенный плацдарм на островной зоне", - рассказал Волошин.

Он уточнил, что оккупантам вряд ли удастся переправиться на правый берег Херсонской области. Но плацдарм на островной зоне позволит им "совершать влияние" на Силы обороны, держать под контролем Днепр и протоки.

Также Волошин отметил, что оккупанты усиливают удары по правобережью. Они в основном используют дроны-камикадзе и артиллерию. Российская авиация часто бьет по правому берегу авиабомбами.