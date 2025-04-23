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Штурм через Днепр? Оккупанты хотят захватить плацдарм в Херсонской области, - ВСУ

Херсонская область, Среда 23 апреля 2025 16:04
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Штурм через Днепр? Оккупанты хотят захватить плацдарм в Херсонской области, - ВСУ Иллюстративное фото: россияне могут гототовится к форсированию Днепра (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты накапливают штурмовые группы на левом берегу Херсонской области. Вероятно, враг намеревается захватить плацдарм на островной зоне.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Есть информация о том, что противник пытается сосредоточить определенное количество сил и средств, но не для форсирования водных помех, потому что их будет недостаточно, а для того чтобы проводить так называемые разведывательно-поисковые действия или попытки форсировать небольшими десантными группами и захватить определенный плацдарм на островной зоне", - рассказал Волошин.

Он уточнил, что оккупантам вряд ли удастся переправиться на правый берег Херсонской области. Но плацдарм на островной зоне позволит им "совершать влияние" на Силы обороны, держать под контролем Днепр и протоки.

Также Волошин отметил, что оккупанты усиливают удары по правобережью. Они в основном используют дроны-камикадзе и артиллерию. Российская авиация часто бьет по правому берегу авиабомбами.

Новая тактика России

Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что оккупанты изменили тактику обстрелов Херсонской области.

Последнюю неделю враг сначала сбрасывает свои авиабомбы, а потом накрывает ту же территорию артиллерией.

Он объяснил, что на фоне такой новой тактики местным жителям после первого прилета нельзя сразу покидать укрытия.

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