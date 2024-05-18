Штурм на Часів Яр відбили підрозділи ГУР: розвідка показала відео бою

Бої за Часів Яр та ситуація на фронті

Нагадаємо, вже кілька місяців російські війська намагаються захопити Часів Яр поблизу окупованого Бахмуту. Бої наразі точаться поблизу околиць міста, але ворогу не вдається прорвати оборону українських воїнів.

Сьогодні, 18 травня, президент Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ відбили штурм росіян на Часів Яр та знищили 20 одиниць бронетехніки ворога. Але подробиць бою він не розкрив.

Крім того, сьогодні, за даними Генштабу, вже відбулося майже 80 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також продовжуються бої в Харківській області. Детальніше - читайте в актуальному зведенні Генштабу.

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