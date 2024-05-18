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Штурм на Часів Яр відбили підрозділи ГУР: розвідка показала відео бою

Фото: підрозділи ГУР відбили ворожий штурм Часового Яру (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російська армія за допомогою великої кількості техніки намагалася штурмувати Часів Яр в Донецькій області. Але підрозділи Головного управління розвідки дали відсіч ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ГУР в Telegram.

"17 травня ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом. Для атаки росіяни залучили аж 20 одиниць техніки. Воїни підрозділів активних дій Kraken, "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога - спалили бронетехніку й розбили ворожі лави", - розповіли в розвідці.

Наразі Часів Яр залишається під контролем української армії, а в місті немає жодного окупанта.

Бої за Часів Яр та ситуація на фронті

Нагадаємо, вже кілька місяців російські війська намагаються захопити Часів Яр поблизу окупованого Бахмуту. Бої наразі точаться поблизу околиць міста, але ворогу не вдається прорвати оборону українських воїнів.

Сьогодні, 18 травня, президент Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ відбили штурм росіян на Часів Яр та знищили 20 одиниць бронетехніки ворога. Але подробиць бою він не розкрив.

Крім того, сьогодні, за даними Генштабу, вже відбулося майже 80 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також продовжуються бої в Харківській області. Детальніше - читайте в актуальному зведенні Генштабу.

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ГУРЧасів ЯрВійна Росії проти України