Штурм на Часов Яр отразили подразделения ГУР: разведка показала видео боя

Бои за Часов Яр и ситуация на фронте

Напомним, уже несколько месяцев российские войска пытаются захватить Часов Яр вблизи оккупированного Бахмута. Бои сейчас ведутся вблизи окрестностей города, но врагу не удается прорвать оборону украинских воинов.

Сегодня, 18 мая, президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ отразили штурм россиян на Часов Яр и уничтожили 20 единиц бронетехники врага. Но подробностей боя он не раскрыл.

Кроме того, сегодня, по данным Генштаба, уже произошло около 80 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, также продолжаются бои в Харьковской области. Подробнее - читайте в актуальной сводке Генштаба.

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