Генштаб: на фронті 18 травня відбулося майже 80 боїв, 7 з них - тривають зараз

Російські війська продовжують намагатися покращити своє тактичне положення. З початку 18 травня на фронті відбулося 77 бойових зіткнень, при цьому 7 з них все ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

Українські воїни сьогодні чотири рази проводили штурмові дії з метою вибити противника із займаних позицій, а ракетні війська та артилеристи завдали ударів по ще трьох районах зосередження противника та одній радіолокаційній станції.

На Харківському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти з повітря атакували Харків та проводили штурми на напрямках Глибоке-Лук'янці, Лук'янці-Веселе, Бугруватка-Стариця. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки та перегрупування на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев’яти, а на Лиманському - до семи. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією.

На Краматорському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14.

Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. Із 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час чотири ще тривають. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове.

На Курахівському напрямку агресор десять разів робив спроби подолати нашу оборону. Триває бій поблизу Красногорівки.

На Придніпровському напрямку число зупинених російських штурмів українськими захисниками на плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області за сьогодні зросло до чотирьох.