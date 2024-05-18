ЗСУ відбили штурм Часового Яру і знищили 20 одиниць бронетехніки РФ, - Зеленський

Українські військові відбили сьогодні ворожий штурм в районі міста Часів Яр в Донецькій області. При цьому українські бійці знищили багато російської бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, сьогодні бої відбуваються не лише в Харківській області, але й на Краматорському, Покровському, Курахівському, південних напрямках. Там, як зазначив Зеленський, складно, але ЗСУ дають гідну відсіч окупанту. "Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці", - сказав глава держави.