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ЗСУ відбили штурм Часового Яру і знищили 20 одиниць бронетехніки РФ, - Зеленський

Часів Яр, Субота 18 травня 2024 20:53
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ЗСУ відбили штурм Часового Яру і знищили 20 одиниць бронетехніки РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові відбили сьогодні ворожий штурм в районі міста Часів Яр в Донецькій області. При цьому українські бійці знищили багато російської бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, сьогодні бої відбуваються не лише в Харківській області, але й на Краматорському, Покровському, Курахівському, південних напрямках. Там, як зазначив Зеленський, складно, але ЗСУ дають гідну відсіч окупанту.

"Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці", - сказав глава держави.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу, сьогодні на фронті бої тривають, зокрема, на Лиманському, Куп'янському, Курахівському та Харківському напрямках. Найгарячішими напрямками сьогодні є Покровський та Краматорський.

На Покровському напрямку себе проявили бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", розгромивши штурм окупантів на бронетехніці.

А зенітники 110-ї окремої механізованої бригади збили вже четвертий за місяць штурмовик Су-25 в Донецькій області.

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