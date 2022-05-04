Штурм "Азовстали". Войска РФ безуспешно наступают в отдельных районах завода, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о положении украинских защитников Мариуполя на заводе "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.
Российские войска находятся на территории завода. Однако их наступление не привело к достижениям.
"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успехов не имеет", – говорится в сообщении.
Ранее мэр Мариуполя заявил о потере связи с украинскими войсками. Вместе с ними на заводе остаются мирные жители города.
К слову, российские оккупанты пытаются сломить сопротивление ВСУ под Изюмом.
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