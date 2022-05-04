Штурм "Азовстали". Войска РФ безуспешно наступают в отдельных районах завода, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о положении украинских защитников Мариуполя на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские войска находятся на территории завода. Однако их наступление не привело к достижениям.

"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успехов не имеет", – говорится в сообщении.

Ранее мэр Мариуполя заявил о потере связи с украинскими войсками. Вместе с ними на заводе остаются мирные жители города.