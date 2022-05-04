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Оккупанты под Изюмом пытаются перехватить инициативу. Бьют артиллерией по ВСУ

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Среда 04 мая 2022 19:08
Оккупанты под Изюмом пытаются перехватить инициативу. Бьют артиллерией по ВСУ Фото: оккупанты под Изюмом пытаются перехватить инициативу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные пытаются перехватить инициативу в направлении Изюм - Барвенково. Открывают огонь из артиллерии по позициям наших защитников..

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм - Барвенково. С этой целью враг осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитриевка и Курулька", - пишет пресс-служба Генерально штаба.

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