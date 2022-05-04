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Штурм "Азовсталі". Війська РФ безуспішно наступають в окремих районах заводу, - Генштаб

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Маріуполь, Середа 04 травня 2022 19:11
Штурм "Азовсталі". Війська РФ безуспішно наступають в окремих районах заводу, - Генштаб Фото: Захисники Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про становище українських захисників Маріуполя на заводі "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російські війська перебувають на території заводу. Однак, їхній наступ не призвів до здобутків.

"Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі” у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", – йдеться в повідомленні.

Раніше міський голова Маріуполя заявив про втрату зв'язку з українськими військами. Разом із ними на заводі залишаються і мирні мешканці міста.

До слова, російські окупанти намагаються зламати опір ЗСУ під Ізюмом.

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Азовсталь Збройні сили України Маріуполь Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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