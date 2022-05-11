Штурм "Азовстали". Российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов

Российские войска вчера, 10 мая, продолжали штурм "Азовстали" в блокадном Мариуполе. За минувшие сутки оккупанты совершили 38 авианалетов на территорию комбината.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полк "Азов" .

Отмечается, что российская армия применяла ствольную артиллерию, танки и другое вооружение. Обстрелы не прекращались весь день. Кроме того, оккупанты пытались штурмовать металлургический комбинат при поддержке пехоты.

"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую обороняют защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылета стратегическими бомбардировщиками", - говорится в сообщении.