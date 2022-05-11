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Штурм "Азовстали". Российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов

Фото: оккупанты продолжают штурм "Азовстали" в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера, 10 мая, продолжали штурм "Азовстали" в блокадном Мариуполе. За минувшие сутки оккупанты совершили 38 авианалетов на территорию комбината.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полк "Азов".

Отмечается, что российская армия применяла ствольную артиллерию, танки и другое вооружение. Обстрелы не прекращались весь день. Кроме того, оккупанты пытались штурмовать металлургический комбинат при поддержке пехоты.

"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую обороняют защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылета стратегическими бомбардировщиками", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нацгвардии сообщили, что власти пытаются освободить защитников из "Азовстали" с помощью процедуры "экстракшн", привлекая третью сторону.

Стоит отметить, что сейчас на "Азовстали" находятся более тысячи украинских военных, многие из них ранены.

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АзовстальМариупольВойна России против Украины