Штурм "Азовсталі". Російські окупанти за добу здійснили 38 авіанальотів

Російські війська вчора, 10 травня, продовжували штурм "Азовсталі" у блокадному Маріуполі. За минулу добу окупанти здійснили 38 авіанальотів на територію комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк "Азов" .

Зазначається, що російська армія застосовувала ствольну артилерію, танки й інше озброєння. Обстріли не припинялися весь день. Крім того, окупанти намагалися штурмувати металургійний комбінат за підтримки піхоти.

"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників", - йдеться у повідомленні.