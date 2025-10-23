ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Штучний інтелект замінить людей? В "Метінвесті" зробили важливу заяву

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 16:22
UA EN RU
Штучний інтелект замінить людей? В "Метінвесті" зробили важливу заяву Фото: в "Метінвесті" зробили важливу заяву про те, чи замінить ШІ людей (metinvest.media)
Автор: Олександр Мороз

Штучний інтелект відкриває великі можливості для української промисловості, але водночас несе ризики, пов’язані з людьми та їхньою роллю на підприємствах.

Як пише РБК-Україна, про це під час конференції "Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України" розповів директор центру інновацій та компанії Metinvest Digital Максим Баланюк.

За його словами, найбільший потенціал ШІ - не в офісних, а у виробничих процесах.

"ШІ це не чарівна пігулка, а інструмент, який працює лише тоді, коли є якісні дані, чіткі процеси й фахове впровадження. Але зараз технології стали набагато доступнішими, ніж кілька років тому", - зазначив він.

Баланюк підкреслив: впровадження штучного інтелекту не заміщує працівників, а трансформує їхні ролі та підвищує вимоги до компетенцій.

"Ми створюємо інструменти, які дозволяють людям вирішувати більше завдань і розвивати нові навички. Наш фокус - на розвитку фахівців, а не їх скороченні", - сказав він.

Водночас директор Metinvest Digital наголосив: жоден ШІ не може самостійно зібрати чи оформити дані без людського контролю. Якість даних і аналітики залишається основою ефективності технологій.

Серед напрямів роботи компанії - розвиток програм стажування для студентів і співпраця з університетом "Метінвест Політехніка", який готує інженерів та ІТ-фахівців до реальних потреб промисловості. Щороку Metinvest Digital бере на піврічну практику молодих спеціалістів, і багато з них залишаються працювати в компанії.

Водночас Баланюк застеріг: автоматизація й технологічні інновації можуть створювати соціальні ризики для великих організацій.

"Якщо рішення скорочує персонал на 50%, то навіть за наявності технологічної готовності це може стати бар’єром для впровадження. Потрібна робота з людьми, щоб інновації не стали джерелом нестабільності", - підсумував він.

Конференцію в Києві організував аналітичний центр We Build Ukraine. Участь у заході взяли представники бізнесу, освіти, технологічних компаній і інвестори, які обговорили роль ІТ-індустрії у відновленні української економіки.

Як відомо, наразі "Метінвест" Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві.

Один із реалізованих продуктів - рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом. Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів.

Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками - ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Штучний інтелект
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію