Искусственный интеллект заменит людей? В "Метинвесте" сделали важное заявление

Искусственный интеллект открывает большие возможности для украинской промышленности, но в то же время несет риски, связанные с людьми и их ролью на предприятиях.

Как пишет РБК-Украина , об этом во время конференции "Роль технологической индустрии в восстановлении страны и формировании новой экономики Украины" рассказал директор центра инноваций и компании Metinvest Digital Максим Баланюк.

По его словам, наибольший потенциал ИИ - не в офисных, а в производственных процессах.

"ИИ это не волшебная пилюля, а инструмент, который работает только тогда, когда есть качественные данные, четкие процессы и профессиональное внедрение. Но сейчас технологии стали намного доступнее, чем несколько лет назад", - отметил он.

Баланюк подчеркнул: внедрение искусственного интеллекта не замещает работников, а трансформирует их роли и повышает требования к компетенциям.

"Мы создаем инструменты, которые позволяют людям решать больше задач и развивать новые навыки. Наш фокус - на развитии специалистов, а не их сокращении", - сказал он.

В то же время директор Metinvest Digital подчеркнул: ни один ИИ не может самостоятельно собрать или оформить данные без человеческого контроля. Качество данных и аналитики остается основой эффективности технологий.

Среди направлений работы компании - развитие программ стажировки для студентов и сотрудничество с университетом "Метинвест Политехника", который готовит инженеров и ИТ-специалистов к реальным потребностям промышленности. Каждый год Metinvest Digital берет на полугодовую практику молодых специалистов, и многие из них остаются работать в компании.

В то же время Баланюк предостерег: автоматизация и технологические инновации могут создавать социальные риски для крупных организаций.

"Если решение сокращает персонал на 50%, то даже при наличии технологической готовности это может стать барьером для внедрения. Нужна работа с людьми, чтобы инновации не стали источником нестабильности", - подытожил он.

Конференцию в Киеве организовал аналитический центр We Build Ukraine. Участие в мероприятии приняли представители бизнеса, образования, технологических компаний и инвесторы, которые обсудили роль ІТ-индустрии в восстановлении украинской экономики.