UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Штучний інтелект у судах: Федоров анонсував революційні зміни

Фото: Суди в Україні запрацюють по-новому (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні працюють над впровадженням штучного інтелекту в судову систему, щоб розвантажити суди та прискорити розгляд адміністративних справ. Новий підхід передбачає запуск так званого AI-суду або електронного суду.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в прямому ефірі в TikTok.

За його словами, йдеться про революційний проєкт, який має стати одним із ключових пріоритетів Мінцифри. Основна мета - автоматизувати частину судових процесів у сфері адміністративних справ і зменшити навантаження на суддів.

Федоров зазначив, що використання штучного інтелекту дозволить прискорити розгляд справ та зробити роботу судової системи ефективнішою. Деталі реалізації проєкту та наступні кроки у Мінцифри обіцяють представити окремо згодом.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні планують використовувати штучний інтелект під час складання теоретичного іспиту на водійські права. Нововведення планують запровадити вже з 2026 року, використовуючи ШІ для контролю під час тестування, щоб зменшити корупційні ризики.

Також ми писали, що Україна посилює стратегічне партнерство з компанією NVIDIA, щоб створити суверенну екосистему штучного інтелекту. Першим кроком стане розробка Diia AI LLM - національної мовної моделі для цифрових сервісів держави.

Нагадаємо, український EdTech-ринок увійшов у фазу жорсткої конкуренції, і для зростання онлайн-освіта має масово впроваджувати штучний інтелект, гейміфікацію та 3D/AR-візуалізацію. За словами засновника TURBO EDUCATION Іллі Літуна, ці технології стануть основою персоналізованого навчання та виживання компаній у найближчі роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло ФедоровМінцифраСудШтучний інтелект