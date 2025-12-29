Штучний інтелект у судах: Федоров анонсував революційні зміни

В Україні працюють над впровадженням штучного інтелекту в судову систему, щоб розвантажити суди та прискорити розгляд адміністративних справ. Новий підхід передбачає запуск так званого AI-суду або електронного суду.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в прямому ефірі в TikTok.
За його словами, йдеться про революційний проєкт, який має стати одним із ключових пріоритетів Мінцифри. Основна мета - автоматизувати частину судових процесів у сфері адміністративних справ і зменшити навантаження на суддів.
Федоров зазначив, що використання штучного інтелекту дозволить прискорити розгляд справ та зробити роботу судової системи ефективнішою. Деталі реалізації проєкту та наступні кроки у Мінцифри обіцяють представити окремо згодом.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні планують використовувати штучний інтелект під час складання теоретичного іспиту на водійські права. Нововведення планують запровадити вже з 2026 року, використовуючи ШІ для контролю під час тестування, щоб зменшити корупційні ризики.
Також ми писали, що Україна посилює стратегічне партнерство з компанією NVIDIA, щоб створити суверенну екосистему штучного інтелекту. Першим кроком стане розробка Diia AI LLM - національної мовної моделі для цифрових сервісів держави.
Нагадаємо, український EdTech-ринок увійшов у фазу жорсткої конкуренції, і для зростання онлайн-освіта має масово впроваджувати штучний інтелект, гейміфікацію та 3D/AR-візуалізацію. За словами засновника TURBO EDUCATION Іллі Літуна, ці технології стануть основою персоналізованого навчання та виживання компаній у найближчі роки.