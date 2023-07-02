Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі

За його словами, США прагнуть оптимізувати використання сучасних технологій, в тому числі, і штучного інтелекту, для ведення війни. Це робиться, щоб "стримати війну великих держав". В червні цього року генерал вже піднімав цю тему і заявляв, що ШІ матиме "фундаментальний вплив" на військових.

Міллі також заявив, що темпи наближення доступу нових технологій "стрімко приближається".

"Це технологія, яку наші опоненти використовуватимуть проти нас, і нам буде вигідно дістатися туди першими", - зазначив генерал.

Також він додав, що в найближчі 10-15 років приблизно третина найсучашніших збройних сил світу буде роботизованою. Це буде використовуватись в безпілотних апаратах, наприклад, в морських, повітряних або наземних.

Розвиток ШІ

В 2022 році штучний інтелект почав стрімко розвиватись. Поштовхом для цього став реліз бота ChatGPT, який почали активно використовувати в безлічі сфер. Через це країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту. Наприклад, законопроєкт про регуляцію використання ШІ готують в ЄС.

При цьому, держави говорять про вплив ШІ на військову сферу. Так, Ізраїль заявив про наміри стати "наддержавою" в питанні використання штучного інтелекту. В Міноборони країни заявили, що це допоможе досягти прогресу в автономній війні та оптимізації ухвалення бойових рішень.

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