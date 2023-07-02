RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Искусственный интеллект будет иметь фундаментальное влияние на ход войн, - Милли

Фото: председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вооруженные силы США намерены обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, США стремятся оптимизировать использование современных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, для ведения войны. Это делается, чтобы "умерить войну великих держав". В июне этого года генерал уже поднимал эту тему и заявлял, что ИИ будет иметь "фундаментальное влияние" на военных.

Милли также заявил, что темпы приближения доступа новых технологий "стремительно приближаются".

"Это технология, которую наши оппоненты будут использовать против нас, и нам будет выгодно добраться туда первыми", – отметил генерал.

Также он добавил, что в ближайшие 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована. Это будет использоваться в беспилотных аппаратах, например в морских, воздушных или наземных.

Развитие ИИ

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта. К примеру, законопроект о регуляции использования ИИ готовят в ЕС.

При этом государства говорят о влиянии ИИ на военную сферу. Да, Израиль заявил о намерениях стать "сверхдержавой" в вопросе использования искусственного интеллекта. В Минобороны страны заявили, что это поможет добиться прогресса в автономной войне и оптимизации принятия боевых решений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект