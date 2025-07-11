У Києві запустять систему перехоплення "Шахедів" за допомогою дронів, - КМВА

У Києві запустять масштабний проєкт "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору від безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", - додав він.

Лише за кілька місяців пілотного запуску "Чистого неба" було перехоплено близько 550 БпЛА .

Як розповів голова КМВА, для досягнення синергії з системами протиповітряної оборони (ППО), робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ) й Повітряними силами.

За словами Ткаченка, на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень . Кошти підуть на створення ефективної системи реагування:

Обстріли України та Києва

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють територію України, використовуючи ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Атаки дронами відбуваються майже щоночі, причому найбільше від цих нападів страждає Київ, який також піддається атакам фактично кожну ніч. Наприклад, основний удар вчорашнього масованого комбінованого обстрілу був націлений саме на столицю. Станом на зараз відомо про 28 постраждалих.

Більше про наслідки обстрілу столиці читайте в матеріалі РБК-Україна.

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