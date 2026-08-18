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Штучний інтелект допомагає знищувати "Шахеди", - експерти

11:53 18.08.2026 Вт
1 хв
Які функції бере на себе штучний інтелект?
aimg Костянтин Широкун
Штучний інтелект допомагає знищувати "Шахеди", - експерти Фото: штучний інтелект допомагає знищувати "Шахеди" (Getty Images)
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Окремі безпілотні авіаційні комплекси вже обладнуються системами, які допомагають оператору захоплювати та утримувати ворожу ціль у небі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як дрони-перехоплювачі полюють на "Шахеди": топ-7 основних питань".

За словами опитаних експертів, як правило, сьогодні застосування ШІ-інструментів у знищенні "Шахедів" полягає у використанні систем автоматичного розпізнавання та захоплення цілей, що дозволяють звести можливість похибки до нуля та забезпечити гарантований результат за короткий проміжок часу.

Взагалі, сьогодні оператори дронів не шукають ворожу ціль у небі повністю навмання. Завдяки спеціальній системі екіпаж отримує інформацію про приблизний район перебування цілі, її висоту, швидкість і напрямок руху.

Після цього безпілотник вилітає у визначений район, де оператор розпочинає безпосередній візуальний пошук. Тобто електронні системи допомагають максимально звузити зону пошуку, але на фінальному етапі оператору все одно необхідно самостійно виявити ціль, наблизитись до неї та зайти на ураження.

Нагадаємо, раніше Brave1 провів перший онлайн-захід Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту.

Також ми писали, що Міноборони України кодифікувало високошвидкісний перехоплювач TAF Kolibri-і10. Виріб вже можна придбати через систему DOT-Chain Defence.

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