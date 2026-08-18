ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Искусственный интеллект помогает уничтожать "Шахеды", - эксперты

11:53 18.08.2026 Вт
1 мин
Какие функции берет на себя искусственный интеллект?
aimg Константин Широкун
Искусственный интеллект помогает уничтожать "Шахеды", - эксперты Фото: искусственный интеллект помогает уничтожать "Шахеды" (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Отдельные беспилотные авиационные комплексы уже оборудуются системами, помогающими оператору захватывать и удерживать враждебную цель в небе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как дроны-перехватчики охотятся за "Шахедами": топ-7 основных вопросов".

По словам опрошенных экспертов, как правило, сегодня применение ИИ-инструментов в уничтожении "Шахедов" заключается в использовании систем автоматического распознавания и захвата целей, позволяющих свести возможность погрешности до нуля и обеспечить гарантированный результат за короткий промежуток времени.

Вообще сегодня операторы дронов не ищут враждебную цель в небе полностью наугад. Благодаря специальной системе экипаж получает информацию о приблизительном районе пребывания цели, ее высоте, скорости и направлении движения.

Затем беспилотник вылетает в определенный район, где оператор начинает непосредственный визуальный поиск. То есть электронные системы помогают максимально сузить зону поиска, но на финальном этапе оператору все равно необходимо самостоятельно определить цель, приблизиться к ней и зайти на поражение.

Напомним, ранее Brave1 провело первое онлайн-мероприятие Demo Day, посвященное обновлению FPV-дронов . Более 50 производителей представили запчасти и новые технологические решения для фронта.

Также мы писали, что Минобороны Украины кодифицировало высокоскоростной перехватчик TAF Kolibri-10 . Устройство уже можно приобрести через систему DOT-Chain Defence.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект Вторжение России в Украину Дрони
Новости
"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам
"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР