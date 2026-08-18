Искусственный интеллект помогает уничтожать "Шахеды", - эксперты
Отдельные беспилотные авиационные комплексы уже оборудуются системами, помогающими оператору захватывать и удерживать враждебную цель в небе.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как дроны-перехватчики охотятся за "Шахедами": топ-7 основных вопросов".
По словам опрошенных экспертов, как правило, сегодня применение ИИ-инструментов в уничтожении "Шахедов" заключается в использовании систем автоматического распознавания и захвата целей, позволяющих свести возможность погрешности до нуля и обеспечить гарантированный результат за короткий промежуток времени.
Вообще сегодня операторы дронов не ищут враждебную цель в небе полностью наугад. Благодаря специальной системе экипаж получает информацию о приблизительном районе пребывания цели, ее высоте, скорости и направлении движения.
Затем беспилотник вылетает в определенный район, где оператор начинает непосредственный визуальный поиск. То есть электронные системы помогают максимально сузить зону поиска, но на финальном этапе оператору все равно необходимо самостоятельно определить цель, приблизиться к ней и зайти на поражение.
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