Штучна матка для виношування дітей: як фейк видавали за науковий прорив

Спростування фейку про досягнення Kaiwa Technology

Вірусні публікації раніше стверджували, що компанія Kaiwa Technology представила у Пекіні робота для вагітності.

Автором розробки називали вченого Чжана Ціфена, а сам апарат нібито міг виносити дитину протягом 10 місяців у синтетичній навколоплідній рідині за 13 900 доларів.

Розслідування Snopes та китайських державних ЗМІ показало:

У реєстрах відсутні будь-які згадки про компанію Kaiwa Technology чи дослідника Чжана Ціфена.

Жодних патентів або офіційних реєстрацій подібного пристрою не існує .

. Заявлена ціна у 13 900 доларів одразу викликала сумніви у профільних експертів з робототехніки та медицини.

Реальний стан досліджень штучної матки

Попри те, що робот-гуманоїд виявився вигадкою, науковці дійсно просуваються у сфері ектокенезу (вирощування плоду поза тілом), але виключно в лабораторних умовах.

Що вдалося зробити?

У 2017 році дослідники Дитячої лікарні Філадельфії створили систему Biobag - заповнений рідиною контейнер, у якому вдалося підтримувати життя недоношених ягнят протягом 4 тижнів без механічного насоса.

У 2022 році інженери Сучжоуського інституту біомедичної інженерії та технологій створили штучний інтелект для відстеження розвитку ембріонів мишей у рідинних камерах.

Обидва справжні проєкти орієнтовані на ранні стадії розвитку ембріонів або допомогу екстремально недоношеним дітям.

Жодна з актуальних на сьогодні технологій не здатна забезпечити повний 10-місячний цикл вагітності всередині мобільного робота.

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Технічні та етичні перепони

Повна штучна вагітність поза людським тілом наразі неможлива через складні фізіологічні бар'єри. Сучасна медицина наразі не може відтворити складний хімічний сигнал, гормональну регуляцію та імунну взаємодію, які забезпечує плацента.

Крім того, технологія наражається на суворі етичні та регуляторні обмеження.

Чому?

Безпека розвитку: штучні системи не можуть повністю імітувати динамічний обмін речовин природної плаценти.

Психологічний фактор: вплив відсутності материнського зв'язку на розвиток нервової системи дитини досі не вивчений.

Рамки закону: міжнародні норми суворо обмежують час вирощування людських ембріонів у лабораторіях.

Історія з Kaiwa Technology показала, як сенсації у соцмережах викривлюють реальний науковий прогрес.

Науковці акцентують: справжні дослідження штучних маток покликані рятувати життя недоношених немовлят, а не замінювати жінок, які можуть і планують народжувати, комерційними роботами.