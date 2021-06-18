Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию могут отменить: комитет Рады поддержал закон

Штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию могут отменить. Комитет Верховной рады по правам человека рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект №5478.
"Принятие законопроекта позволит установить дополнительные гарантии со стороны государства по соблюдению прав и свобод граждан Украины, которые ввиду независимых от их воли обстоятельства вынуждены нарушать законодательство Украины в части порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины лии выезда из нее", - указано в сообщении.
Отметим, что сейчас такое нарушение карается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен.
"Члены комитета рекомендовали Верховной раде принять законопроект №5478 за основу и в целом с учетом предложений комитета", - указано в сообщении.
Напомним, в середине мая спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут отменить. Он отмечал, что это может произойти уже летом.
Как писало РБК-Украина, на Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через КПВВ. По словам Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, фактически люди не могут съездить на подконтрольную территорию Украины даже, чтобы получить свою пенсию.