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Штрафы для владельцев бизнеса за отсутствие масок: в Раде раскритиковали закон

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде раскритиковали законопроект Кабинета министров о штрафах за отсутствие масок у посетителей для владельцев общественных мест. В комитете ВР по вопросам антикоррупционной политики считают, что одна из норм документа может быть использована для давления на бизнес.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Комитет отметил общественную важность законопроекта №3890. Вместе с тем одна из норм может создавать коррупционные риски.

"Предлагаемая статья по установлению штрафа для предприятий за непринятие мер за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, на общественном транспорте лиц без средств индивидуальной защиты может создавать коррупционные риски из-за неопределенности нормы "непринятие мер", - указано в сообщении.

Члены комитета считают, что из-за непропорционального и неоднозначного применения эту норму могут использовать для давления на бизнес.

Напомним, Кабмин предлагает парламенту установить штраф от 3400 до 5100 гривен для владельцев общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочный режим.

Как писало РБК-Украина, другой одобренный КМУ законопроект о штрафах за пребывание в общественных местах без маски предлагает снизить размер таких штрафов в 100 раз: людей будут штрафовать на 170-255 гривен.

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