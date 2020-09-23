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Штрафи для власників бізнесу за відсутність масок: в Раді розкритикували закон

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді розкритикували законопроект Кабінету міністрів про штрафи за відсутність масок у відвідувачів для власників громадських місць. У комітеті ВР з питань антикорупційної політики вважають, що одна з норм документу може бути використана для тиску на бізнес.

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Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Комітет відзначив суспільну важливість законопроекту №3890. Разом з тим одна з норм може створювати корупційні ризики.

"Пропонована стаття щодо встановлення штрафу для підприємств за невжиття заходів за перебування у громадських будинках, спорудах, на громадському транспорті осіб без засобів індивідуального захисту може створювати корупційні ризики через невизначеність норми "невжиття заходів", - вказано у повідомленні.

Члени комітету вважають, що через непропорційне і неоднозначне застосування цю норму можуть використовувати для тиску на бізнес.

Нагадаємо, Кабмін пропонує парламенту встановити штраф від 3400 до 5100 гривень для власників громадських місць за те, що відвідувачі не дотримуються маскового режиму.

Як писало РБК-Україна, інший схвалений КМУ законопроект про штрафи за перебування у громадських місцях без маски пропонує знизити розмір таких штрафів в 100 разів: людей будуть штрафувати на 170-255 гривень.

Прогноз погоди
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