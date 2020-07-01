Штрафы за нарушение масочного режима могут снизить в 100 раз

Фото: за отсутствие маски будут штрафовать (РБК-Украина)

Штрафы для физических лиц снизят до 170-255 гривен

Одобренный Кабинетом министров законопроект о штрафах за пребывание в общественных местах без маски предлагает снизить размер таких штрафов в 100 раз. Предполагается, что людей будут штрафовать на 170-255 гривен.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба министерства.

По его словам, законопроект призван усилить ответственность владельцев общественных заведений и маршруток. Штрафы будут назначаться за пребывание в общественных местах и транспорте без масок или респираторов.

"При этом штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Так, по общим правилам карантина, которые действуют сегодня, штраф за отсутствие маски для граждан составляет 17 000 гривен. Законопроектом предусмотрен штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 гривен", - отметил Малюська.

В то же время для должностных лиц штрафы остаются неизменными, а для юридических лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 до 5 100 гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что украинцев будут активнее штрафовать за несоблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Сегодня в Киеве ужесточили карантин, новые меры касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

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Автор: РБК-Украина