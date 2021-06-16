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Штрафы за уничтожение памятников культуры: в Раде создали группу для наработки законов

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Украина, Среда 16 июня 2021 17:19
Штрафы за уничтожение памятников культуры: в Раде создали группу для наработки законов Фото: в Раде создали группу для наработки законов о штрафах за уничтожение памятников культуры (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики создал рабочую группу для наработки законов о штрафах за уничтожение памятников культуры. Речь идет о проектах №№4561-4562.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"На заседании комитета народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по предварительной проработке законопроектов №4561та №4562. В ее состав вошло более 60 человек. Председателем рабочей группы избран Никита Потураев", - говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил создать рабочую группу комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики и комитету по вопросам государственной власти для наработки проблемных вопросов текстов законопроектов.

Так, ранее Минкульт просил Раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памятников культуры. Они могут вырасти до 3,4 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, ВР предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте в мае зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.

Отметим, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина. Прокуратура открыла уголовное производство.

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