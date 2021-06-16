ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Штрафи за знищення пам'яток культури: у Раді створили групу для напрацювання законів

Новость на русском →
Україна, Середа 16 червня 2021 17:19
Штрафи за знищення пам'яток культури: у Раді створили групу для напрацювання законів Фото: в Раді створили групу для напрацювання законів про штрафи за знищення пам'ятників культури (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики створив робочу групу для напрацювання законів про штрафи за знищення пам'яток культури. Йдеться про проекти №№4561-4562.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"На засіданні комітету народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групу з попереднього опрацювання законопроектів №4561та №4562. До її складу увійшло понад 60 осіб. Головою робочої групи обрано Микиту Потураєва", - сказано у повідомленні.

Раніше глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував створити робочу групу комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та комітету з питань державної влади для опрацювання проблемних питань текстів законопроектів.

Так, раніше Мінкульт просив Раду значно посилити штрафи за знищення пам'яток культури. Вони можуть зрости до 3,4 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, ВР пропонують значно посилити покарання за знищення культурної спадщини. У парламенті у травні зареєстрували відповідні законопроекти №4561 і №4562.

Зазначимо, забудовник у центрі Києва зніс історичний будинок купця Уткіна. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
памятник штраф Верховна Рада
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО