Кабмин поддержал запрет использования животных в цирках

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предлагается установить переходный период сроком 5 лет

Кабинет Министров рассмотрел и одобрил предложенные Министерством экологии и природных ресурсов Украины изменения в законодательство, которые предусматривают запрет на использование диких животных в цирках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

По словам министра Остапа Семерака, закон регулирует ряд вопросов относительно защиты животных от жестокого обращения. В частности, и запрет использования диких животных в цирках с переходным периодом в 5 лет.

Он отметил, что это время понадобится для выработки механизма передачи диких животных в природно-заповедный фонд и определение места дальнейшего проживания животных.

"Мы не можем в один день запретить использование животных, не подумав, что будет с ними дальше, кто их будет содержать и кормить. Украина не первая страна, которая проходит этот путь. Я также понимаю, что мы получим большое сопротивление от людей, не готовых отказаться от эксплуатации животных в зрелищах", - отметил Семерак.

Также министр экологии сообщил, что на сегодня в Украине никто не владеет информацией относительно реального количества диких животных, которые есть в частной собственности, поэтому Минприроды выступает за создание Единого электронного реестра по учету диких животных.

Отмечается, что официально выступления диких животных в цирках запрещены в таких странах как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Латвия, Голландия, Румыния, Словения, Финляндия, Швеция.

Напомним, в Виннице в серані ограничили гастроли цирка-шапито с животными.

РБК-Украина сообщало, что 7 августа 2018 года в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными.